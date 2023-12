BMW punta a vendere oltre 500 mila auto elettriche nel 2024. Zipse: «Ancora una volta una crescita a due cifre»

Bmw punta a vendere oltre mezzo milione di auto elettriche nel 2024, «il che significherebbe ancora una volta una crescita a due cifre», ha dichiarato l’amministratore delegato Oliver Zipse alla rivista Focus. Nei primi nove mesi del 2023, la casa automobilistica di Monaco ha consegnato 247.000 veicoli completamente elettrici in tutto il mondo. Zipse ritiene che il piano dell’Ue di vietare le auto a benzina e diesel entro il 2035 sia un errore. La prima conseguenza sarebbe un aumento delle emissioni di C02: «Se si vietano i nuovi motori più efficienti, la gente si limiterà a guidare le vecchie auto più a lungo», ha dichiarato Zipse.

«E se metto tutte le mie uova in un unico paniere tecnologico, i prezzi sul mercato aumenteranno di conseguenza. Un atterraggio duro come questo non è nell’interesse di nessuno», ha detto il capo della Bmw. Inoltre, l’elettricità prodotta da carbone e gas non è sostenibile. Nessuno sa «se e quando potremo garantire l’approvvigionamento con le energie rinnovabili», ha detto. «La situazione diventa critica quando ci sono divieti ma non soluzioni alternative sostenibili». Milioni di motori a combustione saranno comunque in circolazione nel 2035. Per farli funzionare con carburanti puliti, è necessaria l’apertura alla tecnologia, ha detto Zipse.