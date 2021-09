Bmw Brilliance Automobile, prodotte 4 milioni di auto. Joint venture tra casa tedesca e la cinese Huachen Auto Group

SHENYANG - Bmw Brilliance Automobile, una joint venture tra il colosso tedesco dell’ auto Bmw e la casa automobilistica cinese Huachen Auto Group, ha fatto uscire dalla linea di produzione la 4 milionesima auto Bmw prodotta localmente a Shenyang, capoluogo della provincia di Liaoning. La vettura che ha raggiunto il traguardo storico, la nuova iX3, è dotata di batterie Bmw di nuova generazione. L’ auto completamente elettrica vanta un’autonomia fino a 500 km e un consumo medio di 16,7 kWh per 100 km. «Considereremo questa 4 milionesima auto di Bmw Brilliance come una pietra miliare da cui partire per continuare a sviluppare la nostra capacità di produzione negli stabilimenti di Shenyang», ha dichiarato il Dr. Franz Decker, vicepresidente senior di tecnologia e produzione di Bmw Brilliance Automobile. Decker ha affermato che l’azienda prevede tre progetti di espansione che entreranno in funzione nel 2022: nuovo impianto di Tiexi, ampliamento dello stabilimento di Dadong e fase 2 dell’ampliamento del centro di ricerca e sviluppo.