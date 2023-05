Dacia, primo brand nel mercato Italia a privati: toccata quota 9,7%. Tra gennaio e aprile registrate 28.913 immatricolazioni

Con 28.913 immatricolazioni nel primo quadrimestre dell’anno Dacia si è confermata primo brand nel mercato auto a privati e ha fatto segnare una quota di mercato - che la nota dell’azienda definisce ‘straordinarià - del 9,7%. Questo risultato sottolinea la validità del business model di Dacia che vanta oltre il 90% delle vendite su questo canale. Sandero, nel primo quadrimestre, si è posizionata con 15.235 immatricolazioni al primo posto come vettura straniera più venduta nel mercato a privati mantenendo la leadership nel segmento B. Duster tra gennaio e aprile è si collocata al quarto posto tra le auto vendute a privati con 10.653 immatricolazioni e mantiene la terza posizione come vettura straniera più venduta a privati. Con 2.378 immatricolazioni nel mercato auto privati - che portano a superare le 9.000 unità dal lancio avvenuto all’inizio del 2022 - Jogger si conferma nella Top 10 del segmento C e al primo posto nel segmento C-Multispazio.

Spring il piccolo suv 100% elettrico della gamma Dacia, perfetto per la città, si posiziona con 650 immatricolazioni al settimo posto nel mercato auto Ev a privati. Sul fronte ‘green’ da segnalare anche la performance nel segmento dei modelli con alimentazione Gpl. Con oltre 21.000 immatricolazioni e una quota di mercato che supera il 40%, Dacia si conferma leader in questo segmento. La motorizzazione bifuel Eco-G 100 è la più scelta dai clienti con un mix di vendita del 70%. «La storia di successo di Dacia continua e il mese di aprile consolida il trend di inizio 2023 - ha commentato Guido Tocci, managing director Dacia Italia - Essere il Brand più venduto a privati in Italia nel primo quadrimestre ci rende orgogliosi e soddisfatti del lavoro straordinario che quotidianamente svolgiamo per soddisfare le reali esigenze dei nostri clienti».

«Questi risultati dimostrano il successo del lancio della nuova brand identity e della strategia del marchio e ci consentono di lavorare con ottimismo per mantenere questa tendenza positivo di crescita, sempre rimanendo fedeli al nostro business model».