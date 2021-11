Daimler avvia cessione intera quota in Renault. Partecipazione del 3,1% valutata circa 316 milioni di euro

STOCCARDA - Daimler ha annunciato l’avvio della cessione della propria partecipazione del 3,1% in Renault. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Colosso tedesco ha avviato un collocamento presso investitori istituzionali di 9,2 milioni di azioni. La quota, valutata circa 316 milioni di euro è stata affidata a Bofa e Bnp. Prima di cedere il pacchetto il Gruppo tedesco era il 5/o azionista della Losanga, che lo scorso 12 marzo ha ceduto la propria quota dell’1,54% in Daimler, corrispondente a 16,44 milioni di titoli, a 69,5 euro per azione.