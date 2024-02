De Meo: «Fusione riesce solo quando c’è volontà di entrambi. Per quanto mi riguarda cerco di dare un nuovo senso a Renault»

Esclude la possibilità di una fusione con altri costruttori automobilistici ? «Sulla carta - risponde il numero uno di Renault, Luca De Meo, intervistato dal quotidiano Le Figaro, Tesla potrebbe acquistare Volkswagen o Stellantis: dispone dei mezzi per farlo. Perché non lo fa? Sicuramente perché non è così semplice e forse non è nemmeno così interessante». «Una fusione - puntualizza il supermanager italiano alla guida del grande gruppo automobilistico francese - riesce solo quando c’è la volontà di entrambe le parti. Per quanto mi riguarda, cerco di dare un nuovo senso a Renault. Il punto di partenza è stato molto complicato. Ma nel 2023 abbiamo realizzato performance storiche mai raggiunte nell’azienda. Continueremo a fare belle auto per i clienti, dotate di buone tecnologie. Quando parti da questo, non ti sbagli mai. Continueremo anche a ridurre i nostri costi per ridurre i prezzi».