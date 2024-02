De Meo (Renault): «Sull’elettrico non si torna indietro, Discutiamo sui tempi di adozione e su altre tecnologie»

«Portiamo due giga Factory nel nord della Francia in una completa reinvenzione dello stabilimento di Cleon che faceva motori a combustione e ora diventa la piu grande piattaforma di produzione di motori elettrici in Europa». Cosi Luca De Meo, ceo di Renault, in un colloquio con il Sole 24 Ore. A proposito di Europa, De Meo sottolinea che e fondamentale nella transizione energetica mantenere il principio della neutralita tecnologica perche devono essere gli ingegneri e non i politici a dire qual e il modo migliore per ridurre le emissioni di CO2. Il numero uno di Renault pero ribadisce: «Sull’ auto elettrica non si puo tornare indietro ma si puo discutere sui tempi di adozione e su altre tecnologie».