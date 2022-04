Electric Path, colonnine auto elettriche nei parcheggi degli ospedali. Progetto parte dal San Camillo Forlanini Roma

“Electric Path” è un progetto nazionale grazie al quale sono state installate infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (Idr) nei parcheggi di diversi ospedali italiani, su iniziativa dell’azienda danese Novo Nordisk. Grazie a partnership pubblico-privato tra Novo Nordisk e Regione Lazio, parte l’installazione dei dispositivi in diversi ospedali della regione, a cominciare dall’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. «Prosegue l’impegno per l’eco-sostenibilità ambientale delle strutture sanitarie e l’innovazione tecnologica; siamo contenti di far parte di questa partnership tra pubblico e privato. Grazie ai finanziamenti previsti dal Pnrr si apre una stagione di grandi investimenti per realizzare una rivoluzione digitale che semplifichi l’accesso ai servizi.

Nuovi ospedali, dunque, grazie alle nuove tecnologie per una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone, dove l’impegno per la sostenibilità e la green economy rivestono un ruolo centrale nell’azione di programmazione», ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Attraverso questo progetto prosegue la sfida di Novo Nordisk, iniziata a livello mondiale nel 2014 con Cities Changing Diabetes, nel rendere gli ambienti urbani un luogo di promozione della salute», ha spiegato Drago Vuina, General Manager e Corporate Vice President Novo Nordisk. «È importante coinvolgere la popolazione nelle diverse strategie messe in atto per salvaguardare la salute della città e dei cittadini, così da stimolare un cambiamento significativo per la loro salute e per l’ambiente». Al San Camillo Forlanini le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sono state installate nei parcheggi situati all’interno dell’ospedale in modo da essere fruibili da tutti.

«Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto - ha detto Narciso Mostarda, direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - per contribuire a obiettivi concreti in tema di riduzione sull’impatto ambientale. Infatti, è fondamentale favorire un’infrastruttura diffusa e capillare che incentivi e faciliti l’uso dei veicoli elettrici. L’installazione nel nostro ospedale di impianti di ricarica va proprio in questa direzione e potranno essere utilizzati da un ampio numero di persone, sia utenti sia dipendenti».