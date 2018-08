Enel X-Honda, insieme in Usa per ricarica intelligente delle auto elettriche

NEW YORK - Enel X, la divisione servizi energetici avanzati del gruppo Enel, tramite la controllata statunitense eMotorWerks, ha firmato un accordo con American Honda Motor Company per la fornitura del software intelligente per il programma sperimentale Honda SmartCharge. Con questo programma gli utilizzatori dei veicoli elettrici Honda Fit potranno collegarsi a JuiceNet, la piattaforma intelligente e cloud-connected di Enel X, per gestire la ricarica dei veicoli in periodi ottimali, in concomitanza con i cali della domanda e gli incrementi di disponibilità di energie rinnovabili, e con la possibilità di guadagnare dei bonus economici.

«JuiceNet offre un’infrastruttura solida ai produttori di auto in cerca di approcci innovativi per migliorare la consumer experience», commenta Valery Miftakhov, fondatore e ad di eMotorWerks. Honda Smartcharge unisce la piattaforma Juicenet al sistema telematico integrato nei veicoli elettrici Honda Fit, calcolando automaticamente la tempistica di ricarica ideale in base ai dati della rete e ai programmi del conducente, in modo da garantire che la ricarica non impedisca l’utilizzo del veicolo. I tempi di ricarica sono scelti in base al programma giornaliero del conducente e alla quantità di energia rinnovabile disponibile sulla rete elettrica. JuiceNet monitora i mercati dell’elettricità in modo da individuare il momento più conveniente per ricaricare, ottimizzando risparmio e ricavi per gli utilizzatori dei veicoli ed evitando che la ricarica abbia luogo nei momenti di massima domanda. Il programma può anche selezionare le fasce orarie in cui c’è maggiore disponibilità di energia rinnovabile.

Inoltre, i veicoli elettrici Honda Fit che partecipano al programma possono rifornirsi presso qualsiasi stazione di ricarica in California tramite software avanzati, mentre i gps a bordo consentono a JuiceNet di stabilire la tempistica di ricarica ottimale in termini di costi e disponibilità di energia rinnovabile. I conducenti di veicoli elettrici Honda Fit partecipano a Honda SmartCharge tramite la app gratuita HondaLink EV, grazie alla quale possono creare un proprio profilo e selezionare le tempistiche di ricarica preferite. Il programma incentiva i conducenti a partecipare agli eventi SmartCharge, per ritardare o riprogrammare la ricarica in base alle condizioni della rete; dopo cinque sessioni di ricarica, il cliente ottiene un bonus di 50 dollari, mentre premi aggiuntivi sono calcolati in base alla partecipazione ogni bimestre.

Inizialmente, i veicoli elettrici Honda Fit parteciperanno all’interno del territorio servito dalla Southern California Edison. I risultati del programma di sperimentazione saranno analizzati con l’obiettivo di estenderlo a altri modelli di veicoli e regioni. Enel X dispone già di 7.300 stazioni di ricarica in tutto lo Stato, pari a circa 75 MW di potenza di picco teoricamente modulabile.