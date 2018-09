Fca, boom di vendite in UE a luglio (+17,2%) e agosto (+38,9%). Cumulato otto mesi +3%. Jeep e Alfa sempre sugli scudi

TORINO - Il gruppo Fca ha venduto nell’Europa dei 28 più Paesi Efta 92.816 auto a luglio (+17,2%) e 73.259 in agosto (+38,9). Negli otto mesi le immatricolazioni sono 763.253, il 3% in più dell’analogo periodo dell’anno scorso, con una quota che scende dal 7% al 6,8%. Fca registra nei mesi estivi «valori superiori a quelli del mercato europeo con un incremento delle vendite del 38,9% in agosto dopo il +17,2% ottenuto a luglio».

A trainare i risultati sono i marchi Jeep (+158,1% in agosto e +90,8% in luglio) e Alfa Romeo (rispettivamente +80,3 e +27,4%). Lo sottolinea l’azienda in una nota sui risultati di vendite a luglio e agosto in Europa. Con 500 e Panda il marchio Fiat domina il segmento A: le due vetture sono le più vendute dell’anno e insieme ottengono una quota del 28,3 per cento. In agosto aumentano le immatricolazioni Renegade (+44,7%), Compass (+520,7%), Giulia (+84,1%), Stelvio (+138,3%), 500X (+86,8%), Tipo (+33,4%) e 500L (+45,8%).