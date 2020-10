Fca, Francois: «Nuova 500 elettrica a partire da 19.900 euro al netto incentivi». Mirafiori tornata piena produttività

TORINO «La Nuova 500 elettrica a partire da 19.900 euro al netto incentivi. Questi sono, ripeto, con gli incentivi a cui tutti noi abbiamo accesso - ha precisato ancora Francois - ma per quelli che rottamano guardate i prezzi: costa addirittura meno di una 500 attuale». «La 500 elettrica è una risposta a chi dice che non investiamo in Italia. Stiamo investendo oltre 5 miliardi sul futuro dell’Italia». Lo ha detto Olivier Francois presidente Fiat Brand, presentando in anteprima mondiale la Nuova 500 3+1 e l’intera gamma della Nuova 500 al Lingotto di Torino. «Voglio anche sfatare pregiudizi sul prestito Intesa con garanzia Sace: sta dando ossigeno a imprese indotto. Non è un omaggio ma un prestito da restituire in 3 anni».

«Grazie alla 500 elettrica siamo tornati alla piena operatività di Mirafiori e programmiamo l’ingresso di nuove risorse». Lo ha detto Luigi Barbieri, direttore dello stabilimento torinese durante la presentazione alla Pinacoteca Agnelli di Torino in anteprima mondiale della Nuova 500 3+1 e l’intera gamma della Nuova 500.. Barbieri ha sottolineato la sostenibilità dello stabilimento. «Questa mascherina è il simbolo dell’impegno di Fca per la ripartenza», ha detto Olivier Francois, presidente Fiat Brand, scoprendo la Nuova 500. «Queste mascherine, quelle che vi abbiamo dato oggi, arrivano dai nostri stabilimenti e fanno parte degli oltre 300 milioni prodotti da Fca per l’emergenza Còvid. E a questo punto, mi preme chiarire una cosa: questa volta, il business non c’entra niente. C’entra solo la voglia di aiutare l’Italia a ripartire».