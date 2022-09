Geely potrebbe acquistare da Renault il 40% del settore motori ICE. Alla casa francese controllo settore elettrico, da quotare in Borsa

PARIGI - La cinese Geely Automobile Holdings e un gruppo petrolifero non meglio identificato sarebbero in trattative per acquisire una importante partecipazione nella divisione dedicata ai motori ICE che Renault ha in preparazione, separandola dal business dei veicoli elettrici. Secondo quanto riportato dall’autorevole Automotive News Europe, La Casa guidata da Luca de Meo dovrebbe infatti presentare in autunno un nuovo assetto societario che prevede la separazione del settore elettrico da quello ‘tradizionalè come ha già fatto Ford. Ciò comporterebbe la creazione dell’unità Ampère dedicata ai veicoli elettrici con sede in Francia e dell’altra - denominata Horse con sede all’estero - che dovrebbe riunire tutte le attività relative a motori e trasmissioni a benzina e ibridi, compresi i siti di produzione in Spagna, Portogallo, Turchia, Romania e America Latina.

Questo piano, che non è ancora finalizzato, dovrebbe comportare la presenza di Renault come azionista di maggioranza nella divisione elettrica Ampère (che darà lavoro a circa 10.000 persone e potrebbe quotarsi in borsa nella seconda metà del 2023) mentre la Losanga manterrebbe solo una partecipazione di minoranza nell’ambito dei motori Ice. Renault, secondo fonti informate del progetto, dovrebbe fermarsi ad una partecipazione del 40% mentre proprio la cinese Geely (azionista di Mercedes e proprietaria di molti altri marchi, tra cui Volvo e Lotus) potrebbe arrivare a detenere il 40% mentre alla compagnia petrolifera andrebbe il restante 20%. Come riporta Automotive News, che ha dato notizia delle trattative, condividendo i costi per i motori diesel e benzina la cui percentuale è destinata a diminuire con l’aumento delle vendite di modelli elettrici, Renault spera di liberare fondi da reinvestire in modelli elettrici.

La partecipazione di una compagnia petrolifera aiuterebbe anche lo sviluppo dell’idrogeno verde e delle infrastrutture necessarie per rendere praticabili le auto a celle a combustibile a idrogeno insieme ai veicoli elettrici a batteria. Un accordo con Geely si aggiungerebbe al fiorente business del gruppo automobilistico cinese che - tra l’altro - ha già fatto accordi con Renult. A maggio la Casa francese ha venduto il 34% della sua filiale sudcoreana (Samsung Motors) a Geely e Renault svilupperà anche veicoli ibridi prodotti nello stabilimento di Busan proprio in società con Geely.