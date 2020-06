Cina, industria auto accelera la ripresa a maggio. Crescono sia la produzione (+18%) che le vendite (+14%)

PECHINO - Il mercato automobilistico cinese ha accelerato la ripresa nel corso del mese di maggio, registrando un aumento annuo a due cifre sia della produzione che delle vendite, una crescita molto maggiore rispetto a quanto rilevato ad aprile. Lo dimostrano i dati di settore diffusi oggi dall’Associazione cinese dei costruttori automobilistici. Lo scorso mese, la produzione cinese di automobili su base annua è aumentata di 15,9 punti percentuali rispetto ad aprile, mentre nello stesso periodo le vendite dell’industria sono cresciute di 10,1 punti percentuali.

A maggio, la produzione totale aveva raggiunto le 2,19 milioni di unità, in aumento del 18,2% su base annua, mentre le vendite erano arrivate a 2,19 milioni di modelli, in crescita del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ad aprile, le vendite di automobili sono aumentate del 4,4% su base annua in Cina, fino a toccare quota 2,07 milioni di unità, chiudendo una serie di contrazioni consecutive registrate dal mercato nei 21 mesi precedenti.