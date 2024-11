Ineos Automotive riprende la produzione ad Hambach di Grenadier e Quartermaster a gennaio 2025

Riprende la produzione ad Hambach di Grenadier e Quartermaster. La società inglese specializzata in veicoli 4x4 di lusso e fondata dall'imprenditore britannico Jim Ratcliffe riprende la produzione a gennaio 2025 a seguito dell'interruzione avvenuta a settembre 2024. "È un'ottima notizia che sia stata trovata una soluzione così rapidamente», ha dichiarato Lynn Calder, ceo di Ineos Automotive. «Le supply chain del settore automobilistico sono estremamente complesse, ma non eravamo disposti a scendere a compromessi sulla qualità, quindi siamo soddisfatti di aver trovato il miglior risultato possibile».

Ricordiamo che lo stabilimento di Ineos Automotive ad Hambach produce i modelli Grenadier station wagon, Quartermaster pick-up a doppia cabina e Quartermaster chassis a doppia cabina, che vengono commercializzati in cinque Continenti. «Quest'estate avevamo venduto tanti Grenadier quanti ne avevamo venduti in tutto il 2023 e siamo sulla buona strada per avere oltre 20.000 Grenadier in circolazione entro la fine di quest'anno» - ha proseguito Calder -«Ora puntiamo alla preparazione di Hambach per il riavvio all'inizio di gennaio e, con una crescita significativa nei nuovi grandi mercati (tra cui Cina e Messico) e una sostanziale espansione negli Stati Uniti, credo che il 2025 sarà il nostro anno migliore fino ad ora».