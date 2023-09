Jeep ha venduto la cinquemilionesima Wrangler. Acquistata da un cliente del New Jersey

Il marchio Jeep ha venduto la la cinquemilionesima Wrangler, acquistata negli Stati Uniti da un cliente di Camden, New Jersey. Il proprietario riceverà 5.000 dollari di Jeep Performance Parts by Mopar e i vantaggi dell’assistenza clienti Jeep Wave a vita, che comprende la manutenzione programmata, l’accesso a eventi esclusivi Jeep e un’assistenza clienti dedicata. « Jeep Wrangler è l’erede naturale della leggendaria Willys, il veicolo che ha ispirato lo spirito e l’anima del marchio; dal suo arrivo nel 1987 è stata una colonna portante del mondo dei SUV e siamo molto orgogliosi di celebrare la cinquemilionesima Jeep Wrangler», spiega Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa. La prima Jeep Wrangler, con il codice modello YJ, è entrata in produzione 37 anni fa presso lo stabilimento di American Motors Corporation. La YJ ha venduto 630.000 unità tra il 1987 e il 1995. È stata seguita dalla TJ nel 1996, dalla JK nel 2006 e dalla JL nel 2017.