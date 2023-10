Jeep leader nel mercato italiano delle ibride alla spina. Compass e Renegade 4xe i modelli più venduti

In base ai dati di Dataforce, Jeep è al vertice del mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in, come dimostrano i numeri di settembre. Inoltre, il brand mantiene l’ottavo posto del ranking del mercato del nostro paese per via di una quota vicina al 4,5%, ed è in crescita in confronto allo stesso mese del 2022. A trainare le vendite sono sempre Renegade 4xe e Compass 4xe, i SUV prodotti nello stabilimento di Melfi (PZ). Con il loro contributo a capitanare le immatricolazioni, infatti, Jeep ha raggiunto una quota vicina al 18% nel mercato italiano per il 2022, ponendosi al primo posto tra le vetture plug-in hybrid. Attualmente, nel 2023, Jeep Compass 4xe si sta confermando il veicolo ibrido alla spina più venduto in Italia, oltre che il C-Suv più venduto nelle varie motorizzazioni, mentre Renegade 4xe è al primo posto tra i B-Suv plug-in hybrid. Questi modelli, con la Wrangler 4xe, la Grand Cherokee 4xe e l’Avenger a batteria, rappresentane la risposta del marchio alle esigenza di mobilità sostenibile.