Maserati, ecco il nuovo piano rilancio: 16 novità di prodotto in 4 anni. Dal 2022 tutti i modelli avranno versione elettrica

MODENA - Il 2020 è per Maserati l’anno della ripartenza ed entro il 2024 saranno presentate 16 novità di prodotto, di cui 13 completamente nuovi e 3 aggiornamenti, che andranno a coprire il 90% del mercato in cui il marchio del Tridente è presente e che avranno tutte anche la versione elettrica. In occasione dell’evento ‘MMXX: Time to be audacious’, Maserati ha svelato il suo piano prodotti per i prossimi anni, che punta a vedere un rilancio del marchio. Nel 2020 è già stata presentata la prima ibrida della casa automobilistica (Ghibli), c’è stata l’espansione della gamma Trofeo anche alle berline e il restyling dei modelli Ghibli, Quattroporte e Levante e ieri sera il lancio della nuova super sportiva MC20. Nel 2021 ci sarà la commercializzazione dell’ultima nata in casa Maserati e sarà lanciato il nuovo Suv Grecale, oltre alla versione ibrida del Suv Levante.

Nel 2022, come già annunciato, arriverà la prima vettura full electric di Maserati, la GranTurimo. Nello stesso anno ci saranno in totale 7 lanci tra novità e restyling. Arriverà la versione elettrica del Suv Grecale, ci saranno appunto le nuove GranTurismo e GranCabrio sia in versione con motore endotermico sia elettrica, MC20 verrà presentata in versione coupè elettrica e spider (anche in questo caso in versione elettrica e con motore endotermico) oltre alle nuove motorizzazioni per Ghibli e Quattroporte. Tra il 2023 e il 2024 arriveranno sul mercato le nuove generazioni di Quattroporte e Levante, entrambe sia con motorizzazione endotermica sia elettrica. Per identificare la gamma elettrica di Maserati è stato scelto il nome Folgore. Inoltre, la versione elettrica delle auto Maserati monterà un nuovo tipo di inverter, con tecnologia silicon carbide che è attualmente usata solo in Formula 1 e in Formula E.

Il marchio del Tridente sarà quindi il primo a usarlo per auto non da corsa. Con questo piano prodotti, Maserati stima di avere nel 2025 il 70% delle sue vendite nel segmento Suv, con un +40% rispetto al 2019, il 15% del segmento berline sportive (+52%), e il 5% nel segmento sportive (-8%) e il 10% nel segmento delle berline a passo lungo, che con il tempo sarà sempre meno rilevante per le vendite del marchio, complice anche il calo delle vendite di questo tipo di vetture in Cina.