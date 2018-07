Mercato auto: l'Europa continua a crescere, a giugno +5,1%. Vola Jeep: +72%

TORINO - Giugno positivo per il mercato europeo dell'auto. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state 1.618.985, il 5,1% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nei primi sei mesi dell'anno sono state vendute 8.695.785 auto, il 2,8% in più sull'analogo periodo 2017. I dati sono dell'Acea, l'Associazione europea dei costruttori d'auto.

Il gruppo Fca ha venduto a giugno, nell'Europa dei 28 più i Paesi dell'Efta, 104.102 auto, il 2,6% in meno dello stesso mese dello scorso anno. La quota scende dal 6,9% al 6,4%. Riduce il calo delle vendite del Gruppo il marchio Jeep, che con oltre 16 mila registrazioni aumenta le vendite del 72,1%. Nei primi sei mesi dell'anno il Gruppo ha immatricolato 596.800 auto, il 2,1% in meno rispetto allo stesso periodo 2017. La quota è pari al 6,9% a fronte del 7,2%

Volano le immatricolazioni in Europa di Jeep e Alfa Romeo. E' grazie alle performance di questi due marchi che il Gruppo Fca riduce le perdite, nell'Europa dei 28 più i Paesi dell'Efta, mantenendo una quota del 6,4%. Con oltre 16 mila registrazioni nel mese, Jeep aumenta le vendite del 72,1 per cento. Per il brand, le immatricolazioni nel progressivo annuo sono 90.300, in aumento del 67,6 per cento. Semestre in crescita anche per Alfa Romeo, con 50.300 registrazioni, pari al +8,8 per cento. Ancora una volta 500 e Panda dominano le vendite tra le city car, con una quota insieme intorno al 29 per cento nel semestre. Renegade è stabilmente tra le auto più vendute del suo segmento. Compass, Stelvio e Giulia continuano a ben figurare in Europa, dopo aver raggiunto le posizioni di vertice delle loro categorie in Italia. 500L e 500X si confermano anche in giugno tra le più vendute dei loro segmenti, così come la 124 Spider. Tipo è la più venduta in Italia del segmento C.

Mercato europeo dell'auto tonico, nel mese di giugno, con il volume del mese più alto di sempre. E' quanto osserva l'Unrae, l'l'Associazione delle Case automobilistiche estere, commentando i dati diffusi questa mattina da Acea. Assorbito dagli altri Paesi il rallentamento di Italia (-7,3%) e Regno Unito (-3,5%). «L'Italia - commenta Romano Valente, direttore generale dell'Unrae - chiude il semestre in rallentamento rispetto allo scorso anno. Le evitabili anticipazioni sulle decisioni che potrebbero essere prese in tema di mobilità, stanno alimentando una generalizzata incertezza che finisce per avere riflessi anche sulla velocità di rinnovamento del parco circolante". "Il cambiamento - continua Valente - è implicito ma va accompagnato attraverso una transizione gestita. Nel dialogo che si sta stabilendo con i decisori nazionali e locali sarà importante far comprendere la necessaria coesistenza tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica delle persone potenzialmente interessate alla sostituzione di una vettura obsoleta, nonché la tutela dei posti di lavoro di quanti sono coinvolti nelle trasformazioni in atto».