Mercato auto Europa +12% in aprile a 1.080.913 immatricolazioni, +6,5% da inizio anno. Stellantis in controtendenza

Nel mese di aprile 2024, in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.080.913 auto, in crescita del 12% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Lo comunica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea le immatricolazioni sono aumentate del 13,7% a 913.995 unità, grazie all'andamento positivo dei principali mercati: Spagna (+23,1%), Germania (+19,8%), Francia (+10,9%), e Italia (+7,7%). La crescita, secondo Acea, è in parte dovuta anche al fatto che nel mese di aprile 2024 ci sono stati due giorni lavorativi in più rispetto all'aprile 2023.

Nell'area Ue+Efta+Uk le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate del 14,4% a 144.656 unità. Unica tipologia di motorizzazione in calo è stata quella diesel (-0,8% a 124.943 unità), quando la migliore performance è stata messa a segno dalle auto ibride (+29,1% a 318.854 unità).

Nei primi 4 mesi dell'anno, in Europa le immatricolazioni sono state pari a 4.476.369, in crescita del 6,5% rispetto alle 4.201.904 unità del periodo gennaio-aprile 2023.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di aprile in Europa (ue+Efta+Regno Unito) 166.534 auto, l'1,5% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è pari al 15,4% a fronte del 17,5% di aprile 2023. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 764.604, in crescita del 2,9% con una quota di mercato del 17,1 rispetto al 17,7% dello stesso periodo dell'anno scorso.