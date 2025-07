Mercato auto usate inverte il trend, dopo 8 mesi di crescita consecutiva -5% a maggio

Nel mese di maggio il mercato dell'auto usata inverte il trend e, dopo 8 mesi di crescita consecutiva, segna una flessione del 5%: con 448.299 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), il mese registra un calo del 5% rispetto ai 471.992 di maggio 2024 (-6% sul 2019). I trasferimenti netti cedono il 4,7%, mentre le minivolture segnano un -5,5%. Nei primi 5 mesi la crescita si riduce al 2,4% con 2.375.661 trasferimenti (-1,2% sul 2019). A maggio il diesel mantiene la prima posizione fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, portandosi a soli 3 punti di distanza dal motore a benzina. Il diesel, infatti, scende al 41,8% di quota (-3,7 p.p. e al 42,6% nel cumulato), il motore a benzina guadagna 0,6 punti al 38,8% nel mese (38,6% nei 5 mesi). Le ibride segnano una crescita sostenuta, toccando il 10% (9,5% in gennaio- maggio); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,2% e 2,0% nel mese (5,1% e 2,0% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1% e 1,3% in maggio (1% e 1,2% nei primi 5 mesi). A maggio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità recupera 4 decimali e sale al 48,6%.