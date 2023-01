Mercedes chiude il 2022 con un trimestre positivo: +17%. Consuntivo annuale in leggera flessione (-1%). Boom elettriche: +124%

STOCCARDA - Mercedes-Benz ha chiuso il 2022 con un trimestre finale degno di nota, nel quale sono state consegnate 540.800 autovetture, per una crescita percentuale del 17%. Da ottobre a dicembre, inoltre, sono cresciute le vendite dei modelli di fascia alta del 14%. Nonostante un 2022 impegnativo, la casa della stella a tre punte ha consegnato 2.043.900 veicoli, con una perdita percentuale che corrisponde ad appena l’1%. In queste cifre si segnala la crescita delle consegne globali dei modelli elettrificati e a batteria, che hanno raggiunto le 319.200 unità (+19%), rappresentando il 15% delle vendite complessive.

Inoltre, il marchio ha più che raddoppiato le consegne di auto elettriche pure, arrivando a 117.800 unità per una crescita percentuale del 124%. Ola Kallenius, chairman of the board of management di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: «Il 2022 segna un altro anno di successo nella trasformazione di Mercedes-Benz: abbiamo più che raddoppiato le nostre vendite di BEV, abbiamo dimostrato la nostra grande ambizione nel settore elettrico con il test drive EQXX di 1.200 km e abbiamo raggiunto un nuovo anno record per Mercedes-Maybach con vendite in aumento 37%».