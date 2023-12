Mercedes e BMW si alleano in Cina per rete di ricariche veloci. Entro fine 2026 network con 1.000 colonnine

Due rivali storici come Mercedes-Benz e Bmw si stanno invece alleando con l’obiettivo di creare una joint venture per la gestione di una rete di ricarica ad alta potenza nell’importante e complesso mercato cinese. Lo afferma un comunicato della Stella a Tre Punte. Il business legato ai network di colonnine per la ricarica rapida è, peraltro, un ambito che ha già visto un avvicinamento tra Mercedes e Bmw, che lavorano assieme ad altri partner per consolidare la rete Ionity in Europa.

Il programma prevede che entro la fine del 2026 vengano installate in Cina almeno 1.000 stazioni ad alta potenza con circa 7.000 prese di ricarica. Questo network si aggiungerà alle oltre 1.600 postazioni esistenti di Tesla in Cina e sarà a disposizione di tutte le marche di auto elettriche. Nel caso delle colonnine Mercedes e Bmw il servizio di prenotazione online saranno però esclusivo per i clienti dei due brand.