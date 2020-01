Mercedes, nuovo record di vendite (il 9° di fila) per la casa di Stoccarda. Nel 2019 consegnati 2.456.343 veicoli

STOCCARDA – Con poco meno di 2,34 milioni di auto vendute, Mercedes-Benz ha contabilizzato un nuovo primato. Per la casa premium tedesca si tratta del nono record di fila. Ma i volumi, a quanto pare, non salvano posti di lavoro: nei piani di Daimler, la società “madre”, c'è un piano per la soppressione di 10.000 posizioni. La divisione Cars della casa con la Stella, che comprende smart (per il cui futuro Daimler ed il socio cinese Geely hanno ufficializzato la costituzione della joint-venture paritetica da 700 milioni di euro), ha consegnato nel 2019 2.456.343 veicoli.

Per la sola Mercedes la crescita percentuale è stata dell'1,3%, per l'intera divisione è stata dello 0,7% nonostante il significativo +11,88% di Amg (132.136 esemplari, di cui oltre mille in Italia). Smart, infatti, ha ceduto il 9,3% a poco meno di 117.000 esemplari. L'ultimo trimestre, è risultato in assoluto il migliore della storia del marchio, che per la prima volta ha immatricolato più di 600.000 macchine: +3,2% (614.319). In una nota, il costruttore ha rivendicato il primato tra i marchi di lusso, che detiene interrottamente dal 2016 (Bmw è invece in testa come gruppo). «È la dimostrazione del valore del mostro brand», ha sintetizzato Ola Källenius, il manager svedese che guida il gruppo dalla scorsa primavera.

La Cina è stato il paese che ha riservato le maggio soddisfazioni a Mercedes. Con 693.443 unità è inevitabilmente il maggiore mercato nazionale, ma, soprattutto, i volumi sono lievitati del 6,2% a fronte di una flessione generalizzata. La regione Asia/Pacifico (+3,7%) ha così superato l'Europa in termini assoluti: quasi 978 mila auto contro poco meno di 938 mila. Nel Vecchio Continente le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili, +0,4%.

In Germania, Mercedes ha contabilizzato una progressione importante, pari al 4,8% con oltre 318.000 immatricolazioni, un terzo del totale europeo. Negli Stati Uniti ha chiuso in pareggio, pur avendo ceduto l'1,6% nel Nord America. In Italia Mercedes è cresciuta di quasi il 2,5% e smart di oltre il 43%: la quota di mercato ha superato il 5% (5,12%). I Suv restano i modelli più gettonati e valgono un terzo dei volumi a livello planetario, anche se con 783.700 unità hanno subito una flessione del 4,5%. I clienti hanno rivalutato le compatte (667.000 registrazioni), i cui volumi sono lievitati del 9,5%. La Classe C (-0,9%) resta l'auto regina di Mercedes con 392.900 consegne. Il pick-up Classe X, il cui futuro appare incerto, è stato venduto in 15.300 unità.