Michele Crisci, presidente Volvo Italia, confermato alla guida dell’Unrae

MILANO - Michele Crisci, presidente di Volvo car italia, è stato confermato alla presidenza di Unrae, dell’associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere in Italia. Lo comunica l’associazione in una nota, nella quale si spiega che la scelta in continuità, oltre al riconoscimento del lavoro svolto fino ad ora, consente di affrontare con una consolidata visione strategica le sfide epocali che il settore automotive, nel suo complesso, sta vivendo in questa fase. Alla congiuntura negativa lasciata dalla crisi Covid, infatti, si affiancano modelli di politica della mobilità e dei trasporti più articolati e spesso orientati da approcci ideologici in cui l’esigenza di rispondere a standard ambientali e di sicurezza sempre più elevati presentano altrettante sollecitazioni per i diversi comparti del settore automotive. Nel corso dell’assemblea, inoltre, la Sezione Veicoli Industriali ha eletto il nuovo presidente Paolo Starace, amministratore delegato di DAF Veicoli Industriali.