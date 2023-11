Polestar 4 sarà prodotta nello stabilimento a Busan di RKM. Accordo siglato tra Polestar, Geely Group e Renault Korea Motors

Dopo il savio della gamma ibrida nel 2024, per Renault Korea Motors ( Rkm) è tempo per un nuovo passo avanti nell’espansione del suo hub di esportazione. In tale direzione si muove l’annuncio della firma di un accordo con Polestar, il cui veicolo 100% elettrico Polestar 4 sarà prodotto nello stabilimento di Busan, nel secondo semestre 2025. L’accordo è stato siglato tra Polestar, Geely Group e Renault Korea Motors, per la produzione, proprio nello stabilimento Rkm di Busan, dei veicoli Polestar 4 destinati al mercato interno sudcoreano e all’esportazione in Nord America. Il sito di Busan, che ha accesso diretto al porto marittimo, vanta circa 2.000 dipendenti. Da 23 anni è un’eccellenza dell’industria automobilistica e gode dell’invidiato status di leader del mercato sudcoreano per la qualità della produzione. Dal 2022, Renault Korea si è specializzata nella produzione di veicoli elettrici alto di gamma dei segmenti D ed E, per il mercato interno, ma anche per l’esportazione. Lo stabilimento di Busan vanta una capacità produttiva di 300.000 unità all’anno.