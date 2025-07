Renault Group nomina François Provost nuovo ceo. In carica per quattro anni dal 31 luglio

Archiviata l'era di Luca de Meo, Renault torna ad affidarsi a un manager francerse: infatti il Consiglio di Amministrazione del gruppo ha deciso,di nominare François Provost Ceo di Renault S.A. e Presidente di Renault s.a.s a partire dal 31 luglio per un periodo di quattro anni, nonché Amministratore di Renault S.A. e Renault s.a.s.. Si tratta di una nomina nel segno della continuità: infatti Provost, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di Direttore Acquisti, Partnership e Public Affairs, vanta ben 23 anni nel Gruppo. Nato nel 1968, François Provost si è laureato all'École Polytechnique e dopo aver iniziato la carriera nell'alta amministrazione, è entrato a far parte di Renault Group nel 2002.

Fra le posizioni ricoperte posizioni quella di dg di Renault-Nissan Portogallo, di Vicedirettore Generale di Renault Russia, e CEO di Renault Samsung Motors in Corea per 5 anni, prima di diventare Direttore delle Operazioni in Cina, e quindi della regione Asia-Pacifico ed infine Direttore dello Sviluppo Internazionale. Commentando la nomina il presidente del Consiglio di Amministrazione, Jean-Dominique Senard sottolinea come «in questo settore in profondo cambiamento, la sua determinazione e senso di responsabilità saranno un'importante risorsa per guidare i team e proseguire la nostra dinamica. Lo status quo non esiste in Renault Group». Provost dal canto suo ha ricordato come «Renault Group può contare su solide basi sostenute da team impegnati, una splendida gamma di prodotti, Marche forti ed un innovativo modello organizzativo. Tutti elementi che si riveleranno preziosi per accelerare la nostra trasformazione in un contesto sempre più impegnativo per il settore».