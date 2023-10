Renault, ricavi 9 mesi +21%, nel trimestre a 10,5 mld. Margine operativo sempre tra il 7-8%. Confermata Ipo Ampere

PARIGI - Renault chiude i 9 mesi con ricavi a 37,4 miliardi (+21,1%) e nel solo terzo trimestre, si legge in una nota, a 10,5 miliardi (+7,6%), leggermente sotto le attese del mercato. Le immatricolazioni del gruppo crescono del 10,9% a livello globale e del 21,3% in Europa e nel terzo trimestre in particolare sono cresciute del 6,1% a livello globale e del 15,3% in Europa. Il portafoglio ordini in Europa rimane «sano con 2,5 mesi di vendite a termine alla fine di settembre» e così il gruppo automobilistico francese conferma la guidance per il 2023. A fin anno si attende un margine operativo compreso tra il 7% e l’8% e un free cash flow superiore o uguale a 2,5 miliardi di euro. «Siamo entrati nell’ultimo trimestre con fiducia e confermiamo il miglioramento della nostra redditività nella seconda metà dell’anno e oltre» ha affermato Thierry Piéton, direttore finanziario del gruppo Renault. Il gruppo prevede infatti un margine operativo nel secondo semestre superiore al primo semestre, pari al 7,6%.

Renault prosegue nel suo piano di quotazione dell’unità di veicoli elettrici e software Ampere nel primo semestre del prossimo anno, nonostante il recente nervosismo del mercato e lo scetticismo di alcuni analisti. Quel periodo probabilmente è ancora la «finestra migliore» per una Ipo, afferma il direttore finanziario Thierry Pieton secondo quanto riporta Bloomberg. La quotazione di Ampere è stata già rinviata una volta in un mercato che guarda anche alla domanda inferiore al previsto per il suo veicolo elettrico di punta, la Megane E-Tech, tagli aggressivi dei prezzi da parte di Tesla e la concorrenza di veicoli cinesi più economici, commenta l’agenzia, secondo la quale Renault punta a una valutazione di Ampere fino a 10 miliardi , che è quanto capitalizza al momento l’intera azienda, aggiunge l’agenzia.

Il gruppo francese oggi ha diffuso i dati del terzo trimestre inferiori alle stime, con il titolo che soffre in Borsa e accusa il calo più marcato degli ultimi sei mesi, con un calo a metà giornata sul listino azionario di Parigi del 5% a 34,1 euro, dopo aver toccato un minimo di seduta a 33,1.