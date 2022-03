Stellantis, a inizio 2023 primo Suv Jeep 100% elettrico. 20 miliardi di ricavi in Cina con 30 nuovi modelli

AMSTERDAM - Il primo suv completamente elettrico del marchio Jeep sarà lanciato all’inizio del 2023 e un’anteprima del nuovo pick-up Ram 1500 Bev in arrivo nel 2024. Per il mercato statunitense le novità a batterie saranno più di 25 nei prossimi anni, tra modelli classici e auto speciali come la prima muscle car 100% elettrica, firmata da Dodge, o il pick-up elettrico di Ram, entrambi previsti per il 2024. Entro il 2028 poi Chrysler sarà un brand esclusivamente elettrico, con il primo modello della nuova strategia rappresentato dalla versione di serie della Airflow concept. Strategica in questo piano sarà anche la collaborazione con Amazon, per creare veicoli commerciali a emissioni zero. Stellantis punta ad abbassare il costo delle sue auto elettriche del 40% grazie al taglio dei costi medi di produzione (-40%), di distribuzione (-40%) e all’efficientamento degli investimenti per la ricerca e sviluppo, che comporteranno un risparmio del 30%.

Stellantis prevede di realizzare 30 miliardi di ricavi in Cina nel 2030. I brand su cui il gruppo punterà saranno 6, in particolare modelli Bev. Il piano prevede il lancio di 30 modelli in Cina. «Saranno rivisti i business model di Citroen e Peugeot. Per quanto riguarda Jeep, Stellantis è ancora in attesa dell’approvazione da parte del governo cinese della richiesta di salire al 75% della joint venture con Gac. Inoltre, si punterà a migliorare le esportazioni di Maserati in Cina» ha detto Tavares. La fine dei motori termici sarà decisa ‘per legge. non è una nostra decisione ma siamo pronti e ci stiamo muovendo in questa direzionè. Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, rispondendo alla domanda su quando ci sarà la fine dei motori termici, dopo la presentazione del piano strategico a lungo termine del gruppo. ‘Molti Paesi stanno inserendo scadenze e divieti e noi ci stiamo preparando per questo.Stiamo gestendo i nostri stabilimenti in base alle regole dei diversi Paesì, ha aggiunto Tavares.