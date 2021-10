Stellantis, Tavares: «Ben posizionati su elettrico in Nord America. Obiettivo vendite Usa veicoli a batteria oltre 40% entro il 2030»

«Con i prossimi impianti di batterie che apriranno i battenti a breve, saremo ben posizionati per competere e infine conquistare il mercato nordamericano dei veicoli elettrici». Lo afferma Carlos Tavares, ceo di Stellantis. «La nostra strategia di collaborazione - aggiunge - con partner altamente qualificati migliora la velocità e l’agilità, caratteristiche necessarie per progettare e realizzare veicoli sicuri, accessibili e sostenibili, in grado di soddisfare nel dettaglio le esigenze dei clienti. Desidero ringraziare tutti i team che stanno lavorando a questo investimento fondamentale per il nostro futuro collettivo».Stellantis è a un buon punto nel processo che punta ad assicurare la capacità annuale necessaria per la produzione di batterie per veicoli elettrici. L’obiettivo è di portare le vendite di veicoli elettrificati negli Stati Uniti a oltre il 40% del totale entro il 2030.

“Siamo onorati di dare vita a una joint venture dedicata alla produzione di batterie con Stellantis, azienda che sta accelerando la sua strategia di elettrificazione in quest’era votataall’energia green’, ha dichiarato Young-hyun Jun, presidente e ceo di Samsung SDI. ‘Con questa joint venture, faremo tutto il possibile per soddisfare gli elevati standard dei nostri clienti nel mercato nordamericano dei veicoli elettrici, sfruttando la tecnologia delle batterie, i prodotti di elevata qualità e le misure di sicurezza di Samsung SDÌ, ha concluso Young-hyun Jun.