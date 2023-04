Tesla continua a salire (+3,5%) a Wall Street. Terzo titolo del trimestre (+64%) su S&P 500

NEW YORK - Il titolo di Tesla continua a salire, in attesa dei dati sulle consegne. Nel primo trimestre dell’anno, gli analisti prevedono per la società di veicoli elettrici 432.000 consegne, un dato record, in rialzo dalle 405.000 dell’ultimo trimestre del 2022 e dalle 310.000 del primo trimestre del 2022. Per l’intero 2023, prevista la consegna di circa 1,8 milioni di auto. Oggi, il titolo guadagna il 3,5% e si appresta a chiudere il trimestre in rialzo di circa il 64%, la terza migliore performance sullo S&P 500, alle spalle di Nvidia (+0,25% oggi, +87,9% nel trimestre) e Meta Platforms (+1,11% oggi, +74,6% nel trimestre).

Il titolo di Tesla, però, è ancora in calo di quasi il 50% rispetto alla sua quotazione massima. In questi tre mesi, a spingere il titolo sono stati vari fattori: la notizia che l’impianto in Germania ha raggiunto, prima del previsto, il traguardo di un tasso di produzione di 4.000 auto alla settimana, i ricavi record e gli utili sopra le stime nell’ultimo trimestre del 2022, la notizia che costruirà un impianto in Messico, la ripresa a pieno ritmo della produzione in Cina, il rialzo del rating da parte di alcune società di analisi e, infine, gli sconti su diversi modelli.