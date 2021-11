​Tesla, Musk: ancora non firmato alcun contratto con Hertz. Il titolo perde il 3,5% a Wall Street

NEW YORK - Tesla non ha ancora firmato un contratto con Hertz. Lo twitta Elon Musk in un cinguettio che sembra contraddire l’annuncio del colosso dell’autonoleggio che, nei giorni scorsi, aveva annunciato un ordine per 100.000 Tesla entro il 2022. Un annuncio che aveva messo le ali ai titoli Tesla aiutando il gigante delle auto elettriche a raggiungere i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Di consegenzarRallenta il titolo di tesla a wall street, dopo la corsa sfrenata degli ultimi giorni che ha portato la casa di auto elettriche a superare i mille miliardi di dollari di capitalizzazione, soglia che in precedenza era stata superata solo da cinque società al mondo. Dopo i primi minuti di scambi, perde il 3,53% a 1.165,91 dollari. A provocare il calo sono almeno un paio di motivi. Ieri sera, l’amministratore delegato Elon Musk ha annunciato che Tesla deve ancora firmare l’accordo che Hertz ha annunciato all’inizio della scorsa settimana, che prevede «un ordine iniziale di 100.000 Tesla entro la fine del 2022».

«Vorrei sottolineare che nessun contratto è stato firmato. La domanda è molto più alta della produzione per Tesla, quindi venderemo le macchine a Hertz per lo stesso margine che otterremmo con i consumatori. L’accordo con Hertz non ha alcun effetto sui nostri numeri» ha scritto Musk su Twitter. Dopo l’annuncio di Hertz, il titolo di Tesla ha guadagnato in una settimana circa il 33%, salendo oltre i 1.000 dollari e facendo aumentare il patrimonio personale di Musk, la persona più ricca al mondo, oltre i 300 miliardi di dollari. La scorsa settimana, Musk aveva definito «strano» il fatto che la notizia dell’accordo con Hertz stesse facendo salire così tanto la valutazione di Tesla, visto che la casa di auto ha un problema di eccesso di domanda e non di offerta. Dopo i tweet di Musk, è poi arrivato l’annuncio che Tesla richiamerà 11.700 veicoli per un problema al software beta per la guida autonoma.