Tesla, Sec indaga sulle vendite di titoli di Musk e del fratello. Accertamenti su eventuale violazione delle leggi

NEW YORK - La Sec sta indagando per accertare se Elon Musk e suo fratello Kimbal hanno violato le leggi vigenti quando hanno venduto parte delle loro azioni Tesla. Lo riporta il Wall Street Journal. L’inchiesta è stata avviata lo scorso anno dopo che il fratello di Musk ha venduto titoli Tesla valutati 108 milioni di dollari. Il giorno prima il patron di Tesla aveva avviato un sondaggio fra i suoi follower di Twitter, chiedendo loro se doveva o meno vendere il 10% della sua partecipazione in Tesla.