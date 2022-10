Tesla, utili trimestre sopra attese e ricavi record, ma dubbi mercato su target 2022 e così il titolo ha ceduto il 5%

NEW YORK - Risultati trimestrali in chiaroscuro per Tesla e titolo in calo di oltre il 5% nell’after-hours, subito dopo la pubblicazione dei conti. L’utile per azione è stato di 1,05 dollari, contro i 99 centesimi attesi dagli esperti, su ricavi di 21,45 miliardi, un record, molto al di sopra dei 13,8 miliardi di un anno prima, ma meno dei 21,96 miliardi del consensus. I profitti sono stati di quasi 3,3 miliardi di dollari, appena al di sotto del record della società di poco più di 3,3 miliardi, registrato nel primo trimestre dell’anno. La società di Elon Musk aveva già comunicato che le sue consegne nei tre mesi terminati il 30 settembre erano state 343.830, un record, e la produzione aveva toccato le 365.000 unità; il dato sulle consegne è approssimativamente il più vicino alle vendite riportato da Tesla.

Da allora, ovvero dal weekend del 2 ottobre, il titolo ha perso oltre il 17%; dall’inizio dell’anno, ha ceduto circa il 37%. L’aumento dei tassi d’interesse, dell’inflazione e il timore di una recessione hanno reso Wall Street più pessimista sulla capacità di Tesla di consegnare oltre 1,4 milioni di veicoli nel corso dell’anno e di raggiungere, quindi, il suo obiettivo per il 2022. Per riuscirci, dovrebbe consegnare quasi 500.000 veicoli nell’ultimo trimestre, ovvero il 42% in più del terzo trimestre. Tesla ha poi registrato un record mensile di consegne in Cina, ovvero 83.135 auto dell’impianto di Shanghai consegnate durante il mese di settembre. Tesla sta ora lavorando per cercare di raggiungere la piena capacità di produzione nelle sue nuove fabbriche in Germania e in Texas (Stati Uniti); Musk ha poi promesso di iniziare la consegna del suo camion elettrico, il Semi, a dicembre.