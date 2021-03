Volkswagen, brand conferma il rispetto dei piani su elettrico. Marca Gruppo Vw punta a 450mila auto Ev vendute entro il 2021

WOLFSBURG - La marca Volkswagen conferma, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il rispetto della roadmap per la strategia Accelerate, che nel 2020 ha comportato investimenti in tecnologie future per circa 2,7 miliardi di euro. E indica in 450.000 unità le consegne di veicoli elettrici previste nel 2021, più del doppio di quanto fatto nel 2020. Lo scorso anno i ricavi del brand hanno raggiunto 71,1 miliardi di euro, mentre nel 2019 erano stati di 88,4. Le immatricolazioni a fine anno sono state di 5,3 milioni di veicoli, contro i 6,3 dell’anno precedente. «Abbiamo gestito con successo la pandemia da Coronavirus - ha detto Ralf Brandstatter, Ceo della marca Volkswagen durante la conferenza sui risultati 2020 - Dopo una prima metà dell’anno impegnativa, abbiamo reagito con una rigida disciplina dei costi e una forte performance di vendita. Volkswagen ha registrato un utile di esercizio di 454 milioni di euro prima degli special items e quindi ha operato in modo redditizio anche nell’anno della crisi». La marca Volkswagen ha ottenuto una riduzione anno su anno dei costi fissi di circa 1 miliardo di euro. In particolare nel terzo e soprattutto nel quarto trimestre, la rigorosa gestione dei costi ha avuto pieno effetto. Con 1,4 miliardi di euro, l’utile operativo nel quarto trimestre è stato notevolmente superiore al livello registrato nello stesso periodo del 2019. Inoltre, allineando strettamente la produzione alla domanda dei clienti, è stato possibile ridurre le scorte nette del 10% rispetto all’anno precedente.