Volkswagen, le BEV volano: +25% vendite veicoli full electric nel 2022. Sono 366.400 a batteria da gennaio da settembre

WOLSBURG - Il gruppo Volkswagen mette a segno un +25% sulle consegne di veicoli 100% elettrici nei primi nove mesi del 2022. In particolare 366.400 veicoli 100% elettrici (Bev) sono stati consegnati ai clienti nel periodo gennaio-settembre (in netta crescita rispetto ai 293mila del 2021), nonostante le continue difficolta di approvvigionamento. La domanda e risultata forte domanda, fa sapere la casa tedesca: il portafoglio ordini Bev in Europa Occidentale supera le 350mila unita.

Anche se la Cina rimane il driver principale: nell’ex celeste impero le consegne Bev sono piu che raddoppiate, arrivando a 112.700 veicoli (da 47.100 dello scorso anno). Secondo Hildegard Wortmann, membro dell’Extended Executive Committee di Volkswagen «a causa della forte domanda e delle continue restrizioni relative alle forniture il portafoglio ordini rimane a un livello elevato. Tuttavia, nel terzo trimestre la quota Bev si e attestata a 6,8%: il dato piu alto registrato quest’anno».