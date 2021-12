Volkswagen, nuova organizzazione per consiglio di gestione del gruppo. A Diess anche la divisione software Cariad

WOLFSBURG - Nuova organizzazione per il consiglio di gestione di volkswagen. come indicato In una nota, il ceo di Vw, Herbert Diess, dal primo gennaio 2022 assumerà anche la responsabilità sulla divisione software Cariad. Ralf Brandstaetter, ceo del brand Volkswagen auto, entrerà nel consiglio di gestione del gruppo e sarà responsabile delle attività del marchio dal primo gennaio 2022 e dal primo agosto 2022 sarà responsabile per il mercato cinese.

Diess continuerà a essere responsabile all’interno del board dei marchi «volume», quelli diversi dai marchi premium e di lusso. Dal primo febbraio 2022, Manfred Doess subentrerà a capo degli Affari legali da Hiltrud Werner. Dalla stessa data, Hauke Stars sarà responsabile per l’IT all’interno del consiglio di gestione. Inoltre, sempre dal primo febbraio, Hildegard Wortmann, oltre a essere membro del consiglio di gestione di Audi per le vendite, ricoprirà lo stesso incarico anche all’interno del consiglio di gestione di Volkswagen.