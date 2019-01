Volvo, record di vendite nel 2018: superato traguardo 600mila unità. I Suv la chiave del successo

GOTEBORG - Nel 2018, Volvo Cars ha stabilito un nuovo record di vendite a livello globale, superando per la prima volta dalla sua nascita, nel 1927, il traguardo delle 600.000 vetture consegnate. Nel corso dell'esercizio appena conclusosi, le vendite della casa automobilistica sono aumentate del 12,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 642.253 unità. Volvo Cars registra dunque un record di vendite globali per il quinto anno consecutivo. Nel 2017, le unità vendute erano state pari a 571.577.

Il nuovo record di vendite conseguito nel 2018 sottolinea la richiesta delle vetture della gamma Volvo rinnovata, soprattutto della pluripremiata linea di suv, in aree geografiche importanti quali Stati Uniti, Cina ed Europa. Nel mese di dicembre, la casa automobilistica ha consegnato 60.157 vetture, registrando un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio.

Nel periodo fra gennaio e dicembre, le vendite negli Stati Uniti sono cresciute del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un totale di 98.263 unità. L'ottimo risultato è stato raggiunto grazie alla domanda dei modelli Suv di Volvo e in particolare del modello XC60. Le S60 di produzione statunitense hanno cominciato ad arrivare nelle concessionarie e dovrebbero contribuire ai volumi del 2019. In dicembre, Volvo Cars ha venduto 8.826 vetture sul mercato statunitense.

Nel corso dell'anno, le vendite in Cina sono aumentate del 14,1% - per un totale di 130.593 unità - rispetto all'esercizio precedente. La domanda si è orientata verso i modelli XC60 e S90 assemblati localmente. Nel mese di dicembre, le vendite sul mercato cinese hanno raggiunto complessivamente le 11.868 unità, registrando un incremento del 17,9%.

Anche in Europa si è registrato un andamento delle vendite soddisfacente nel corso dell'anno. Nei dodici mesi dell'anno, il numero di unità consegnate è salito del 6,4%, quindi a 317.838 vetture, rispetto al 2017. L'ottimo risultato è riconducibile in particolare ai nuovi modelli V60 e XC40. A dicembre, la Casa automobilistica ha venduto 29.469 automobili in questa area geografica.