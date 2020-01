Volvo, sesto record di vendite consecutivo. Ha superato quota 700.000 unità per la prima volta

GÖTEBORG – Altro che crisi: Volvo, il costruttore svedese controllato dai cinesi di Geely, ha ufficializzato il sesto primato di vendite consecutivo superando quota 700.000 unità per la prima volta nella propria storia (93 anni). La società ha contabilizzato 705.452 auto consegnate nel corso del 2019. L'aumento dei volumi ha sfiorato il 10%: 9,8% per la precisione. E con 74.239 consegne, il mese di dicembre è stato in assoluto il miglior mese di Volvo in termini di volumi.

La crescita è legata soprattutto al successo dei Suv: la top seller, che si è confermata la Xc60 (quasi 205 mila esemplari), vale da sola poco meno del 30% delle vendite. Assieme alla Xc40 (poco meno di 140 mila, raddoppiando sostanzialmente le immatricolazioni) ed alla Xc90 (oltre 100 mila) supera complessivamente il 63% dei volumi planetario dello scorso esercizio.

Per Volvo Cars c'è un altro dato estremamente positivo: quello che riguarda la distribuzione geografica. Il marchio è cresciuto in ogni regione ed anche in stati dove il mercato ha chiuso in negativo. In Cina ha guadagnato il 18,7%, negli Stati Uniti il 10,1% ed in Europa ha compiuto un progresso del 7,2%. In Italia, a fronte di un andamento sostanzialmente stabile (+0,3%), ha messo a a segno un avanzamento in linea con quello globale: +9,1% con una quota di mercato del 1,09%. In Australia, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca, Ungheria, Corea del Sud, Polonia e Portogallo, Volvo Cars ha conseguito nuovi record di vendita.

Il Vecchio Continente resta comunque strategico per il costruttore: in Europa ha commercializzato quasi la metà delle proprie auto, oltre 340 mila. L'opzione elettrificata, una scelta che Volvo aveva adottato in anticipo rispetto ad altre case, è stata premiata dai clienti. Che lo scorso anno hanno acquistato 45.933 veicoli ibridi, quasi il doppio rispetto al 2017 e con un incremento del 23% rispetto al 2018. «Abbiamo guadagnato quote di mercato in ciascuna delle nostre aree più importanti», ha sintetizzato Håkan Samuelsson, il numero uno del costruttore. Per l'anno appena cominciato, Volvo si è posto come obiettivo quello di commercializzare almeno il 20% delle proprie auto con un'alimentazione plug-in.