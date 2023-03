VW, seguiamo piano in Europa, ma aspettiamo Green Deal. UE, colloqui in corso con Usa per evitare discriminazioni

«Continuiamo a cercare luoghi adatti per le nostre prossime fabbriche di celle in Europa orientale e in Nord America. Finora non è stata presa alcuna decisione in merito». Lo ha comunicato un portavoce di Volkswagen. «In linea di principio, ci atteniamo al nostro piano di costruire fabbriche di celle per circa 240 GWh in Europa entro il 2030, ma per farlo abbiamo bisogno di condizioni competitive. Stiamo quindi aspettando il Green Deal dell’UE», ha aggiunto il gruppo automobilistico tedesco.

Con il piano industriale Net-Zero e con le nuove norme sugli aiuti di Stato, Bruxelles è impegnata a «rendere l’industria europea il più attrattiva e competitiva possibile». Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, interpellato sui possibili piani di Volkswagen di dare priorità a uno stabilimento di batterie in Nord America. «Non commentiamo sulle singole decisioni delle imprese», ha evidenziato il portavoce, ricordando i colloqui in corso con gli Usa sull’Inflation Reduction Act (Ira). «Vogliamo ottenere un trattamento quanto più non discriminatorio possibile per le imprese Ue, evitando distorsioni»,ha aggiunto.