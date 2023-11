Fiat, torna la Dolce Vita. Il brand torinese ripropone 600 e Topolino. Auto che, con il loro successo, hanno segnato un’epoca

Quella Topolino proposta in due diversi allestimenti per animare lo stand Fiat all’Eicma (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) è il volto sbarazzino della nuova strada imboccata dal brand torinese di Stellantis. Una vocazione irrefrenabile verso le frontiere più avanzate della mobilità sostenibile, cioè la via dell’elettrico puro però declinata in modo gioioso sulla scia della Dolce Vita. Topolino è un quadriciclo, guidabile anche dai baby-driver a 14 anni e racconta una storia, a partire dal nome iconico. È il manifesto di una diversa mentalità maturata nel mondo Fiat. I due modelli esposti all’Eicma, uno aperto e uno chiuso, erano accomunati dal colore Verde Vita, dal design specifico dei cerchi e da un unico approccio estetico degli interni. Per enfatizzare le Topolino, è stato anche ricreato un suggestivo scorcio cittadino, la via Lincoln di Milano, con tanto di lampioni e panchine reali. Un modo originale per visualizzare i veicoli “su strada”, anche grazie a un configuratore 3D. «Con Topolino rendiamo la micro mobilità accessibile a tutti», ha spiegato il managing director Fiat Italia, Giuseppe Galassi.



È lunga 2,53 metri, ha una velocità massima limitata a 45 km/h e adotta una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica agevole. Sia il processo di acquisto sia la consegna (da gennaio anche al domicilio dei clienti) sono agevolati dall’intuitiva modalità di acquisto digitale. Inoltre da dicembre la nuova Topolino arriverà in tutte le concessionarie Fiat italiane. E intanto è stata avviata una partnership con la Disney, che di Topolino (inteso come Mickey Mouse) ha fatto un eroe intramontabile dei fumetti. Accanto alla Topolino, la nuova sfida della eco-mobilità è firmata dalle eredi di altre icone: ultima la 600e, che riporta il brand Fiat nel segmento B a lungo dominato in passato. La 600 moderna (che dal prossimo anno avrà anche una versione ibrida) nasce sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger, pur rispecchiando il family feeling e la solida tradizione del marchio. Incoronata dalla “giuria popolare” del premio Auto Europa Uiga, la 600e è in fase di lancio ed è stata impegnata in un roadshow in giro per l’Italia, per un totale di 127 tappe e oltre 20mila km di percorso. Ad ogni tappa, presso le concessionarie Fiat coinvolte, è stata predisposta un’installazione modulare per raccontare l’anima ecologica della vettura attraverso i luoghi e gli scenari italiani più caratteristici. Con una lunghezza di 4,17 metri, uno spazio ai vertici della categoria e un’autonomia elettrica di oltre 400 km nel ciclo combinato Wltp e di oltre 600 km nel ciclo urbano, è la soluzione ideale per un impiego versatile.



Punta molto sul suo design cool e su seduzioni come le funzioni lussuose di cromoterapia e massaggio che offrono un’esperienza multisensoriale. Ma brilla anche per sicurezza, con assistenza alla guida di livello 2. E’ già disponibile nelle versioni di lancio La Prima (top di gamma) e Red, con un listino da 35.950 euro (29.950 grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione).

Capostipite di questa nuova generazione elettrica è stata naturalmente la Nuova 500 (cui è seguita la variante muscolosa Nuova Abarth 500e), per cui Fiat ha predisposto un inedito sistema di ricarica rapida attivabile con una app anche da remoto. Il servizio è offerto da E-Gap, che gestisce un servizio di ricarica mobile on-demand veloce, utilizzando energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. La Nuova 500 full-electric sta per sbarcare anche in Nord America, dove arriverà nel primo trimestre 2024.

Vetture (e micro-veicoli tipo Topolino), ma non solo. Ora viaggiano a batteria anche i veicoli commerciali di Fiat. Come E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo già disponibili sui principali mercati europei e in Sud America, con inediti sistemi di connettività e Adas di ultima generazione. In particolare, E-Scudo è il primo LCV elettrico del marchio ad essere lanciato in Brasile e apre la strada alla mobilità sostenibile per i professionisti di tutto il mondo. Ha un’autonomia di 330 km fornita dal motore elettrico da 136 cv. E-Ducato ha una batteria da 110 kWh e autonomia fino a 370 km. Il Nuovo Ducato mantiene la sua capacità di carico fino a 17 m3 e un carico utile fino a 1.500 kg. I nuovi Ducato, Doblò e Scudo sono al 100% connessi e dotati di Uconnect Services, inoltre Free2move Charge offre un ecosistema completo di ricarica.