Nissan, l'anniversario guarda lontano. Per i 90 anni la casa conferma il suo ruolo di leader. Al Mobility Show di Tokyo svelati 5 concept

I pionieri restano pionieri sempre: alla nascita come a 90 anni. Perché lo spirito e l’attitudine sono quelli e al DNA non si comanda. E nell’essere pionieri ci sta, ogni tanto, anche di rilanciare un’offensiva in grande stile. Come quella recente che Nissan ha esteso a tutto campo per trasportarla ben oltre un compleanno pure così importante come quello dei 90 anni. Un’offensiva sicuramente figlia dei nuovi equilibri all’interno dell’Alleanza con Renault, dove la Casa giapponese e quella francese ora hanno una partecipazione paritaria e incrociata del 15%, come i diritti di voto. Perché per rimanere pionieri nel campo dell’innovazione e dell’elettrificazione ci voleva più libertà rispetto al passato. E una volta ottenuta, ecco che Nissan ha dato fondo a tutti i suoi progetti, a buona parte dei suoi brevetti e alla sua creatività, per dare un segnale forte al mondo dell’automotive, percepito molto chiaramente all’ultimo Salone di Tokyo. Sul palcoscenico di casa infatti, Nissan ha offerto una prova di forza esibendo ben 5 concept car. La prima, l’Hyper Force, sposa l’anima sportiva di Nissan, e ripropone in chiave elettrica le forme da supercar da videogioco della GT-R per una potenza di 1.000 kW (1.360 cv), poi c’erano l’Hyper Urban, il concept di un crossover elettrico cittadino dominato dall’Intelligenza Artificale; l’Hyper Urban, un minivan anche questo elettrico, l’Hyper Adventure, una provocazione tra sport e outdoor e infine l’Hyper Punk un altro crossover definito uno studio creativo mobile.

Una piattaforma ideativa e creativa sulla base della quale Nissan ha poi annunciato la realizzazione di tre nuovi modelli elettrici - Qashqai, Juke e Leaf - da realizzare nello stabilimento inglese di Sunderland. Modelli che appunto saranno ispirati ai concept Hyper Urban, Hyper Punk e Chill-Out che richiederanno la realizzazione di una terza gigafactory, oltre quelle già previste per supportare il più grande impianto automobilistico in UK. Il tutto per un investimento fino a 3 miliardi di sterline. Insomma, Nissan è tornata Nissan: un segnale peraltro già percepito in Italia con numeri crescenti come da tempo non se ne vedevano grazie alla nuova gamma. Nei primi 9 mesi del 2023, infatti, Nissan ha registrato immatricolazioni per 29.000 unità, cioè circa una crescita del 40% anno su anno, doppia rispetto a quella del mercato (20%), e una quota di mercato totale che passa dall’ 1,9% al 2,2%. Se poi ci spostiamo tra i clienti privati, sempre nei 9 mesi, hanno raggiunto 17.600, per una quota del 2,6% (+0,3 rispetto al 2022). Di fatto, il miglior risultato in Italia degli ultimi 4 anni. Sul totale delle vendite Nissan, il peso del canale privato è pari al 60,7% mentre il mercato si ferma al 51,2%. Parallelamente, comunque, crescono anche le vendite nel canale flotte, con oltre 7.600 unità e una quota del 2,1% (+0,4 punti sul 2022).

Un successo globale figlio della serie di lanci effettuati nel 2022 e che hanno visto protagoniste la Juke Hybrid, la Qashqai e-POWER, l’X-Trail e-POWER e la 100% elettrica Ariya. Un rinnovamento che ha portato Nissan ad avere una quota dell’89% tra i crossover (+15%) e a toccare quota 71% per l’elettrificato (+19%). A far volare i numeri è l’icona Qashqai, che ha superato il tetto delle 15.000 unità vendute (55%). E di queste ben il 40% monta il motore e-POWER, una delle ultime innovazioni Nissan, l’elettrico senza spina, che troviamo anche su X-Trail. In tutto, ad appena un anno dal lancio, i modelli e-POWER venduti sono oltre 11.000 (80.000 in Europa). Senza dimenticare la Juke Hybrid che con oltre 7.800 unità venute (crescita del 48%) pesa per il 35% sulle vendite totali. Per rafforzare questa crescita, Nissan propone anche un’offerta interessante. Tutti coloro che entro il 31 marzo 2024 acquisteranno un veicolo elettrico Nissan Ariya, LEAF o e-Townstar potranno accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un totale di 10.000 km di percorrenza, con un risparmio di circa 1.000 euro in un anno. Il tutto tramite un voucher con credito di 160 kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X. Ma per festeggiare degnamente il compleanno numero 90, Nissan ha voluto anche essere partner del Festival del Cinema di Roma, all’insegna di “innovazione ed emozione” dedicando all’occasione la Qashqai e-POWER 90° Anniversario. Questo mentre Casa madre ha già avviato i test per la stagione numero 10 della Formula E. Perché per rimanere pionieri, bisogna continuare a guardare al futuro, mentre si guida (velocemente) il presente.