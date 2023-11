Smart fa il bis: #3 si affianca a #1. Realizzate sullo stesso tecnologico pianale, quello già utilizzato da Geely e Volvo

A 25 anni dal lancio dell’iconica citycar Fortwo, per Smart è giunto il tempo di voltare pagina. Dopo aver rivoluzionato la mobilità urbana, realizzando un’auto tanto fuori dagli schemi quanto ideale per le congestionate strade cittadine, per Smart è ora il turno di spingersi nell’agguerrito mondo dei Suv. Il nuovo capitolo è già iniziato con la #1, prima vettura del brand nata dalla sinergia tra Mercedes e il gruppo Geely, e presto verrà affiancata dal Suv coupé #3, svelata in occasione del Salone di Shanghai.

In un segmento così affollato, il primo passo per distinguersi è senza dubbio lo stile, da sempre un punto forte per Smart. Se la #1, con le sue linee morbide e prive di spigoli, mantiene ancora un contatto con le più recenti Fortwo e Forfour, la #3 segna una netta rottura con la tradizione. Pur seguendo il family feeling inaugurato con la #1, composto da un frontale pulito e le luci a tutta lunghezza sia anteriori che posteriori, il nuovo Suv coupé presenta una silhouette più slanciata, accentuata dalle fiancate muscolose e dal lunotto inclinato. Benché nate sullo stesso identico pianale, la piattaforma modulare SEA già utilizzata da Lotus e Volvo, le 2 Smart presentano dimensioni leggermente differenti. Pur mantenendo la stessa larghezza, pari a 1,8 metri, la #3 presenta una lunghezza di 4,4 metri rispetto i 4,27 della #1.



Entrambe adottano la medesima architettura a livello di powertrain: sia il motore elettrico, da 275 cv (200 kW) e 343 Nm di coppia, che la trazione sono sull’asse posteriore garantendo stabilità e accelerazioni fulminee. Inoltre, la variante più cattiva Brabus può contare sulla trazione integrale e una potenza di 482 cv. Ad alimentare le Smart è una batteria da 66 kWh, composta da celle prismatiche al nichel-manganese-cobalto, in grado di garantire un’autonomia fino a 420 km per la #1, che salgono a 455 sulla #3 in virtù della miglior efficienza aerodinamica, visto il CX di 0,27.

Inoltre, supportando la corrente continua fino a 150 kWh, può essere ricaricata dal 20 all’80% in circa mezz’ora. I punti di contatto tra le 2 vetture proseguono anche all’interno con un abitacolo spazioso, e al contempo, lussuoso quanto essenziale. Già acquistabile, la #1 parte da 40.650 Euro fino ad arrivare a 48.150 Euro per la più potente Brabus. Bisognerà, invece, attendere l’inizio del prossimo anno per vedere nei concessionari la #3.