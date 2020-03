208 è Auto dell'Anno 2020. La compatta Peugeot vince il premio europeo più prestigioso, sul podio Model 3 e Taycan

GINEVRA – La nuova Peugeot 208 è “Car of the Year 2020”. Il verdetto del prestigioso premio europeo è stato ufficializzato oggi a Ginevra nel corso di una diretta streaming dal Salone annullato venerdì scorso. Nel recentissimo passato, la casa del Leone aveva già trionfato nel 2014 con la 308 e nel 2017 con la 3008. Rispetto ai distacchi minimi degli scorsi anni, la compatta transalpina offerta sulla stessa piattaforma non solo a benzina e diesel, ma anche a emissioni zero, ha vinto con un margine piuttosto importante. Con 281 punti ha preceduto due modelli elettrici: la Tesla Model 3 (242) e la Porsche Taycan (222).



L'auto del costruttore californiano è quella che ha ottenuto il maggior numero di 10 (il punteggio massimo consentito a ciascun giurato per ogni singolo modello): i quattro voti largamente positivi sono arrivati da entrambi i giornalisti dei Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Russia. Più in generale, i paesi nordici sono stati generosi con la Tesla. Molto meno i giurati tedeschi, che hanno invece assegnato due 10 alla Porsche Taycan e addirittura due 0, uno dei quali dal presidente della giuria, Frank Janssen, alla Model 3. Qualcosa era tuttavia nell'aria, perché nei giorni scorsi il Coty responsabile della pagina motori della Frankfurter Allgemeine Holger Appel aveva anticipato «gravi problemi» ai freni per la Tesla.

Tranne che alla Bmw Serie 1 – con 133 punti settima classificata – tutte le altre finaliste hanno ottenuto almeno un 10. La Ford Puma l'ha guadagnato dalla Slovenia, la Toyota Corolla da un altro dei giurati svedesi, la Renault Clio dal delegato belga e la Puegeot 208 dalla Grecia e da uno dei giornalisti spagnoli. I sei membri italiani del Car of the Year (Silvia Baruffaldi, Andrea Brambilla, Guido Costantini, Gianluca Pellegrini, Alberto Sabbatini e Giorgio Ursicino) si sono “esposti” per la macchina che ha poi vinto assegnandole 34 punti. Ma ad eccezione della Taycan e della Clio, alle altre 4 auto sono toccati giudizi compresi tra i 24 ed i 22 punti.

L'esito del 2020 conferma un trend che vede le auto elettrificate sempre ben posizionate, a cominciare dal successo del 2011 della Nissan Leaf per arrivare fino al successo della Jaguar I-Pace dello scorso anno. Fra i 13 riconoscimenti conquistati dalla 208, quello del Car of the Year è senz'altro il più prestigioso. «Sono molto fiero di ricevere il premio per la nuova 208 – ha commentato Jean Philippe Imparato, numero uno del brand – Ricompensa l’eccellenza del lavoro e l’impegno di tutte le equipe di Peugeot e di Groupe Psa». Ai piedi del podio sono rimaste la Renault Clio (molto “spinta” in Francia, più che la 208) con 211 e la Ford Puma con 209. Sesta posizione per la Toyota Corolla con 152 punti.