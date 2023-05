Concorso Eleganza 2023, Duesenberg SJ del 1935 è Best of Show. La speedster monta un motore 8 cilindri di 6.900cc con 320cv

CERNOBBIO - Una Duesenberg SJ del 1935 ha vinto il premio Best of Show al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, tra le più prestigiose manifestazioni per auto d’epoca al mondo che Bmw Group Classic, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este, ha organizzato a Cernobbio sul lago di Como dal 19 al 21 maggio. Il premio assegnato da una giuria di esperti è stato consegnato al collezionista americano William Lyon da Helmut K„s, responsabile del Bmw Group Classic e presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Al vincitore è stato assegnato anche un cronografo 1815 in oro bianco creato da A. Lange & S”hne. La Duesenberg SJ, disegnata da Gurney Nutting, è equipaggiata con un motore 8 cilindri montato longitudinalmente di 6900cc da 320 CV in grado di raggiungere una velocità di 220 km/h, un vero record per un auto prebellica. Il proprietario è il collezionista americano William Lyon. L’esemplare che ha vinto è l’ultimo di 36 unità prodotte, ma solo su questa venne installata a Londra la spettacolare carrozzeria «Boat -Tail-Speedster».

L’ auto fu ordinata dal Maharaja Holkar di Indora presso la concessionaria Duesenberg di Londra. Il telaio e il motore furono spediti da Indianapolis a Londra, dove fu montata la carrozzeria «Boat -Tail-Speedster» con i colori dello stato di Indora, nero e arancione. Doveva essere consegnata in India, ma dopo che il Giappone invase la Cina, c’era il timore che il paese potesse invadere anche l’India. Il Maharaja alla fine prese in consegna questa macchina a Santa Ana, in California, per farla poi trasferirla in India solo quando la situazione tornò a calmarsi. Nel 1959 la Duesenberg SJ tornò negli Stati Uniti e alla fine degli anni Ottanta entrò nella collezione di William Lyon. Al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este hanno partecipato 50 auto divise in 8 classi. Un premio particolare ha riguardato il miglior sound del motore che è stato scelto dal tenore Jonas Kaufmann: il Trofeo ‘Il Canto del Motorè è stato vinto da Christophe Count d’Ansembourg proveniente dal Belgio come omaggio al suono della sua Porsche 917 K del 1970.