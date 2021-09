Oltre 600 modelli in vetrina al Salone del Camper di Parma, aperto fino a domenica

PARMA – La Niesmann+Bischoff, una delle controllate del colosso statutintense Thor Industries, proprietaria anche della Hymer e di molti altri marchi specializzati nel turismo all'aria aperta, ha scelto il Salone del Camper di Parma per esibire in anteprima mondiale l'iSmove 7.3 F con letto a penisola. La planimetria è più lunga di 30 centimetri rispetto alla versione con letto singolo: il più ampio giaciglio arriva a 2 metri di lunghezza.

La seconda rassegna europea per importanza ha aperto i battenti sabato scorso con oltre 600 modelli in vetrina. Più di 200 gli espositori provenienti da 15 paesi animano la 12° edizione della rassegna che conferma l'interesse per il comparto, rilanciato dalla pandemia e dalla necessità di limitare i contagi trascorrendo più tempo fuori dagli spazi chiusi e mantenendo una certa distanza fisica. Il settore, per niente low cost, vale attorno ai 5 miliardi di euro e può rappresentare un volano per il turismo del Belpaese. Tra le altre novità ci sono le varianti X-Line e Steel Drop del Life Style Camper Group Limited, che offre veicoli realizzati con legno francese, chassis tedesco, elettronica e verniciatura esterna americana.

Laika presenta i nuovi Ecovip Campervan, tipo il 600 da quasi sei metri di lunghezza e letto posteriore matrimoniale trasversale dotato del nuovo VarioBad, con la parete del lavabo che ruota per far spazio a una doccia separata. Fendt, premiata con l'European Innovation Award, propone lussuose soluzioni come il riscaldamento a pavimento o il forno con grill. La slovena Adria mette in mostra la gamma Sonic motorhome su meccanica Fiat Ducato da 140 cavalli e Alpina, addirittura fino a 9 posti letto.

I piemontesi di Nuova Allcar propongono un caravan polacco dall'allestimento definito “interessante”, mentre Ford e Mercedes ampliano la gamma italiana dei veicoli ricreativi. L'Ovale Blu con il Transit Nugget in versione Active e la Stella con la declinazione Horizon del camper compatto sviluppato internamente, il Marco Polo. Con il brand Giottivan, la toscana Giottline lancia il Van 60B da 599 centimetri di lunghezza con letto a castello posteriore. Il Salone del Camper di Parma è aperto fino al 19 settembre tra le 9.30 e le 18 (8 euro per il biglietto intero, 6 il ridotto). Per l'accesso serve il Green Pass.