Volkswagen protagonista al Caravan Salon Düsseldorf con tre camper California. E la App Tour aggiornata

DÜSSELDORF – California, California e ancora California. Al Caravan Salon Düsseldorf, la divisione veicoli commerciali di Volkswagen esibisce la gamma di mezzi per il turismo all'aria aperta basati sul Caddy, sul T6 e sul Crafter. Per ammirare l'atteso Id.Buzz con la roulotte dedicata è necessario lasciare lo stand ufficiale del padiglione 6. In un'altra area, dove si cammina sulla sabbia, il veicolo elettrico il cui test drive è in programma in questi giorni a Copenhagen, il veicolo elettrico erede del popolare Bulli, traina la Beachy Air.

Si tratta di un vano su ruote che esibisce la stessa livrea dell'Id.Buzz e che dispone anche di un tetto a soffietto. Misura 3,5 metri di lunghezza, pesa 500 kg (fino a750 di massa totale) e in configurazione normale arriva a 2 metri di altezza (quando il tetto è aperto all'interno ci sono fino a 215 centimetri disponibili). Gli interni sono eleganti e, almeno per ora, non accessibili al pubblico. A quanto pare è già pronto un prototipo camperizzato del Volkswagen Id.Buzz, ma prima di vederlo su strada serviranno almeno un paio di anni.

Presso lo stand del colosso tedesco c'è l'intera gamma camperizzata, dal compatto Caddy (in Italia dai 33.664 euro chiavi in mano della variante da 4,5 metri) fino al Grand California (da 72.730 euro) sviluppato sulla base del Crafter (6,8 metri di lunghezza). Fra i due c'è il California (da quasi 57.200 euro) disponibile in versione Beach o Ocean, entrambi con 199 centimetri di altezza, portellone posteriore e portiere laterale scorrevole. Decine e decine di altre soluzioni si trovano poi presso gli stand di altri allestitori

Tra le novità del Salone c'è la versione 3.0 della App Tour con la quale il costruttore mette a disposizione degli amanti delle vacanze all'aria aperta una serie di nuove funzioni, anche se non tutte già disponibili in ogni paese (la Germania vale la metà del mercato europeo dei camper e pertanto il tedesco è praticamente la lingua ufficiale). Fra queste c'è la possibilità di prenotare i posti attraverso la piattaforma Hinterland.camp, una parte dei quali riservati ai soli possessori di modelli Volkswagen.