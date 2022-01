Aston Martin, il nuovo team principal è Mike Krack e arriva dalla BMW

Mike Krack è il nuovo team principal della Aston Martin. Un nome non nuovo per il mondo della F1. Krack è uomo di grande esperienza arrivando dalla BMW dove si è occupato, dal 2014, dei programmi Formula E, GT e Imsa, ma in precedenza ha anche lavorato per il team Sauber F1, sia prima sia dopo il legame che la squadra svizzera ha avuto con la BMW. E proprio in quel periodo (2006-2007), Krack, all'epoca ingegnere, ha conosciuto un giovanissimo Sebastian Vettel che era pilota tester del team e che ora ritroverà nel team Aston Martin. Krack è anche passato dalla Porsche per un breve periodo.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato che il ruolo di team principal venisse assegnato all'ex McLaren Martin Whitmarsh, rientrato in F1 con la squadra di Lawrence Stroll, ma l'esperto inglese rimane come Chief Executive Officer. Niente da fare anche per l'ipotesi di Marcin Budkowski, uscito dal team Alpine, ma ora costretto a un periodo di "gardening". Per l'Aston Martin di Lawrence Stroll, la cui sede è in piena fase di rinnovamento, l'inserimento di Krack ricorda quello di Andreas Seidler (ex Porsche) nel team McLaren, uomini di comando tedeschi che sanno il fatto loro e capaci di mettere ordine con buoni risultati.