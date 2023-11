Bmw, la Hypercar per Le Mans 2024 in vetrina a Milano. A via Monte Napoleone 12 la M Hybrid V8

La strada di Bmw per la 24 Ore di Le Mans del 2024 è partita da Milano. La casa bavarese ha esposto nella sua House of Bmw di via Monte Napoleone 12 la Hypercar che debutterà nella prossima stagione del Mondiale Endurance e che correrà la classica francese a giugno. Due Bmw M Hybrid V8 schierate dalla squadra belga Wrt disputeranno tutto il campionato. Per il marchio di Monaco si tratta di un ritorno a 25 anni di distanza dall’ultima partecipazione nella classe regina, terminata con una vittoria per la V12 Lmr su cui correva anche l’italiano Pierluigi Martini. “A Le Mans saranno passati 537 giorni dall’inizio di questo progetto”, ha spiegato il project manager Maurizio Leschiutta. “In questo periodo abbiamo corso negli Stati Uniti, dove abbiamo sfiorato il titolo al primo anno”.

La serata di giovedì 16 novembre è stata l’occasione per celebrare questo ritorno, a partire dalle parole di chi tagliò il traguardo nel 1999 da vincitore, Pierluigi Martini: “Le Mans è un successo che ti resta dentro”. Il pilota italiano ha ricordato come in quell’occasione avesse già concluso i suoi turni di guida, ma gli fu chiesto dal team manager Gerhard Berger di tornare dietro il volante perché i compagni di squadra Yannick Dalmas e Joachim Winkelhock apparivano stanchi e stavano perdendo terreno dalla Toyota. “Ho spinto come un pazzo per contenerli, rimasero a 20 secondi di distanza e furono costretti a rischiare, non cambiando le gomme e forando uno pneumatico nell’ultimo stint. Gli ultimi due giri avevo solo la quarta marcia, tagliato il traguardo sono scoppiato a piangere”.

Il 2024 segna però il ritorno a Le Mans di un’altra tradizione di Bmw: quella dell’Art Car, una livrea speciale firmata da un artista internazionale. Dal 1975 diciannove vetture in colori speciali hanno gareggiato sulla pista della Sarthe, a opera di nomi importanti come Alexander Calder, Andy Warhol, Jeff Koons e Jenny Holzer. “Abbiamo annunciato la collaborazione con l’artista newyorkese Julie Mehretu per la realizzazione della livrea della ventesima Art Car Bmw. Iscriveremo la M Hybrid V8 con questi colori alla 24 Ore di Le Mans”, ha annunciato il presidente di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre.

Infine, l’evento è stato l’occasione per premiare i piloti e i team Bmw per i loro successi in ambito italiano nella stagione sportiva 2023. Il team Ceccato Racing di Roberto Ravaglia si è aggiudicato il Campionato Italiano GT Sprint con la M4 GT3 e i piloti Bruno Spengler e Jens Klingmann, entrambi presenti per ricevere una targa celebrativa. Alloro anche nella classe Pro-Am del Campionato Italiano GT Endurance con Stefano Comandini, Marco Cassarà e Alfred Nilsson. Trofei presentati anche ai vincitori della Bmw M2 CS Racing Cup, monomarca riservato alle piccole coupé bavaresi: Jody Vullo si è aggiudicato il titolo assoluto e Under 26, V-Action by Nanni Member quello delle squadre e Nicola Tagliapietra il trofeo Hankook per il miglior Gentleman Driver.