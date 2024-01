BMW svela le carte in vista del ritorno nel WEC, tra i piloti che guideranno la M Hybrid V8 LMDh ci sarà anche Marciello

BMW ha annunciato i piloti che prenderanno parte alla stagione 2024 del FIA WEC al volante delle due M Hybrid V8 LMDh. Reduce dal positivo debutto in IMSA nella scorsa stagione, il costruttore bavarese quest’anno affronterà il Mondiale Endurance con il supporto del Team WRT che gestirà in pista le Hypercar. Sulla BMW numero 15 si alterneranno Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann, mentre sulla vettura numero 20 ci sarà il terzetto composto da Sheldon van der Linde, René Rast e Robin Frijns.

Ultimo pilota ad essere annunciato da BMW, Marciello farà finalmente il suo esordio al volante di una LMDh. Il campione in carica del GT World Challenge Europe Endurance Cup, che debutterà con i colori BMW nella prossima 12 Ore di Bathurst assieme a Valentino Rossi, farà così il salto dalle GT3 alle più potenti Hypercar. L’italo-svizzero ha però già avuto modo di correre nei prototipi affrontando, lo scorso anno, la 24 Ore di Daytona con l’Oreca LMP2 dell’High Class Racing.

Tra i primi ad essere annunciato, Vanthoor è da diverse stagioni il punto di riferimento nel Team WRT. Oltre ad aver conquistato due titoli nel GT World Challenge Europe, il pilota belga ha già avuto modo di affrontate la 24 Ore di Le Mans nel 2022. Wittman sarà invece il pilota più esperto del terzetto. Infatti, dopo aver preso parte a tre gare dell’IMSA Michelin Endurance Cup la scorsa stagione proprio con la BMW LMDh, il tedesco quest’anno farà il suo debutto nel WEC.

BMW, per l’altra LMDh, si affiderà alla collaudata coppia composta da Rast e Frijns. Il tedesco e l’olandese nel 2022 hanno disputato il Mondiale Endurance al volante della Oreca LMP2 gestita proprio dal WRT conquistando due vittorie. Inoltre Frijns, sempre con i colori della squadra belga, nel 2021 si è assicurato sia il successo di classe della 24 Ore di Le Mans che il titolo in LMP2. Rast, insieme al confermato Vanthoor, prenderà parte anche alla prossima 24 Ore di Daytona con la BMW LMDh gestita dal Team Rahal Letterman Laningan.

Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport, ha dichiarato: «Correremo nella stagione 2024 del WEC con una rosa di piloti scelti all’interno del nostro team. Abbiamo combinato eccellenza di guida ed esperienza, quest’ultima sia al volante della nostra LMDh che in Endurance e in particolare alla 24 Ore di Le Mans. Sia van der Linde che Wittman hanno già corso con la M Hybrid V8 nell’IMSA. Per quanto concerne gli altri piloti, incluso il nuovo arrivato Marciello, hanno tutti avuto modo di testare la nostra vettura e continueranno a farlo con grande intensità nei prossimi mesi».

A fargli eco Vincent Vosse, Team Principal di WRT: «La nostra line-up nella categoria Hypercars sarà un vero e proprio dream-team. Abbiamo lavorato assieme a van der Linde, Vanthoor, Frijns e Rast per anni e li conosciamo molto bene. Wittman e Marciello sono volti nuovi per noi, ma già nei primi test collettivi hanno mostrato le loro capacità. Ci sarà molta pressione su di noi come squadra, perché con piloti di questo calibro la velocità al volante non ci mancherà di certo».