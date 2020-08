Bottas a Imola per conoscere il circuito. Gli organizzatori del GP puntano ad avere il pubblico

IMOLA - Valtteri Bottas non perde tempo. Il finlandese è apparso a Imola la scorsa settimana per conoscere il circuito che ospiterà il Gran Premio dell'Emilia Romagna il weekend dell'1 novembre. Bottas ha guidato una Mercedes AMG A45 di ben 421 cavalli cercando di capire un tracciato sul quale non aveva mai gareggiato prima: “Ho approfittato di quest’occasione per conoscere la pista. Con questa fantastica A45 AMG sono riuscito ad avere una buona percezione dell’asfalto, di tutte le sconnessioni, è stata una fantastica opportunità per familiarizzare con le curve.

È un circuito così iconico, ha tanta storia e capisco perché tutti piloti lo amino, ha davvero una bella scorrevolezza, ci sono tante combinazioni differenti di curve, oltre a essere davvero veloce. Avevo già iniziato a studiare la pista con il simulatore, ma dal vivo è tutta un’altra cosa, e per questo voglio ringraziare il presidente Uberto Selvatico Estense e tutto lo staff dell’Autodromo della magnifica accoglienza in questo meraviglioso impianto, dove non vedo l’ora di correre”.

E intanto, a Imola si lavora sodo per ospitare il Gran Premio, con la speranza di accogliere anche il pubblico. Il presidente dell'autodromo Umberto Selvatico Estense, ha dichiarato: "Il presidente della regione, Bonaccini, ha emesso un provvedimento per consentire a Misano per la MotoGP di ospitare fino a 10mila spettatori, noi riteniamo sia possibile confermare questa capienza anche per Imola a fine ottobre inizio novembre. Stiamo lavorando per provare a ottenere qualcosa in più, in totale sicurezza. Negli anni abbiamo avuto il buonsenso di mantenere attiva e valida l’omologazione di Grado 1 per la F1, abbiamo implementato i livelli di sicurezza, confermati Michael Masi della FIA. Questo tipo di implementazioni credo abbiano reso ancor più valido uno dei tracciati considerati più belli al mondo”.