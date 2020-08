Bottas provoca Hamilton e segna il miglior tempo nel 3° turno libero di Silverstone

Valtteri Bottas ha suonato la carica. Il finlandese nel terzo turno libero che è sempre una "simulazione" della qualifica, ha segnato il primo tempo in 1'25"873 mentre Lewis Hamilton è risultato secondo in 1'26"011. Un gran giro quello di Bottas mentre Hamilton ha commesso qualche errorino. Terzo crono per Max Verstappen con la Red Bull-Honda: 1'26"173 il suo riferimento, non lontano dalle Mercedes. Dopo i primi tre, un fossato... con Lance Stroll e la Racing Point-Mercedes che guida il gruppo in 1'26"576. Il canadese, senza Sergio Perez, pare aver trovato la fiducia necessaria per recitare il ruolo di prima guida. Quinta la McLaren-Renault di Carlos Sainz, poi troviamo la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, a quasi nove decimi da Bottas. Niente di nuovo. Ancora peggio Sebastian Vettel, martoriato dai problemi tecnici ieri e oggi piuttosto nervoso nella guida. Settimo Lando Norris, poi la Renault di Daniel Ricciardo e poi l'ottimo Nico Hulkenberg, in top 10 al rientro in F1. Sembrano poter puntare alla Q3 le Alpha Tauri-Honda. Pochi giri per Alexander Albon, a lungo ai box per un problema idraulico. Piccola polemica in casa Alfa Romeo con Kimi Raikkonen che ha lamentato la non felice tempistica uscita dai box, nel finale, in quanto si è trovato, nel suo giro veloce, Antonio Giovinazzi che procedeva per il giro di lancio.

Sabato 1 agosto 2020, libere 3

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'25"873 - 19 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'26"011 - 22

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"173 - 15

4 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'26"576 - 14

5 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'26"664 - 22

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'26"771 - 19

7 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'26"798 - 23

8 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'26"841 - 15

9 - Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) - 1'26"872 - 15

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"046 - 20

11 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"076 - 18

12 - Esteban Ocon (Renault) - 1'27"158 - 16

13 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'27"178 - 10

14 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'27"251 - 21

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'27"537 - 18

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'27"738 - 17

17 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"825 - 16

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'27"860 - 15

19 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"976 - 20

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'28"112 - 16